17/06/2025 17:36

【聚焦人幣】外匯局：5月銀行結售匯轉為順差113億美元

《經濟通通訊社17日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，2025年5月，銀行結匯13861億元人民幣，售匯13051億元人民幣。2025年1-5月，銀行累計結匯67235億元人民幣，累計售匯70867億元人民幣。



按美元計值，2025年5月，銀行結匯1927億美元，售匯1814億美元，結售匯順差113億美元，4月為逆差43億美元。2025年1-5月，銀行累計結匯9356億美元，累計售匯9862億美元，累計結售匯逆差506億美元。



2025年5月，銀行代客涉外收入44800億元人民幣，對外付款42426億元人民幣。2025年1-5月，銀行代客累計涉外收入230862億元人民幣，累計對外付款223540億元人民幣。



按美元計值，2025年5月，銀行代客涉外收入6227億美元，對外付款5897億美元，順差330億美元。2025年1-5月，銀行代客累計涉外收入32128億美元，累計對外付款31109億美元，累計順差1019億美元。



*外匯局：5月外資增持境內股票進一步增加*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，5月份，境內外匯供求總體平衡，外匯市場運行平穩。一是跨境資金延續淨流入。5月份企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入330億美元。其中，貨物貿易資金淨流入保持在較高水平，外資增持境內股票較上月進一步增加，服務貿易、外商投資企業分紅派息、對外直接投資等資金淨流出總體保持穩定。



二是市場預期平穩。5月份銀行結售匯轉為順差。企業、個人等結匯意願穩定，購匯需求回落，市場交易理性有序。當前中國經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，將繼續為外匯市場穩健運行提供有力支撐。(jq)