17/06/2025 17:57

【ＡＩ】AI陪伴硬件初創公司Robopoet完成數千萬元融資

《經濟通通訊社17日專訊》據《晚點LatePost》報道，AI陪伴硬件初創公司Robopoet珞博智能近日完成數千萬元人民幣天使輪融資，由上影新視野基金與金沙江創投聯合領投，零一創投跟投。



本輪融資完成後，珞博將圍繞「芙崽」IP構建更完整的生態矩陣，重點包括新產品迭代、渠道拓展、IP聯名款推出以及AI能力深化。此輪的領投方之一，上影集團就擁有諸多知名IP，包括《大鬧天宮》、《葫蘆兄弟》、《黑貓警長》、《哪吒鬧海》等 。



報道指，不久前公開表示過不看好具身智能方向的金沙江創投管理合伙人朱嘯虎，這次卻投資了這個有機器人行業背景的團隊。朱嘯虎說，「珞博是一個脫胎自具身智能、基座大模型領域的團隊，但創始團隊選擇了離商業化更近的創業方向。這是一個遵循底層商業邏輯的團隊。」(jq)