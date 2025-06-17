17/06/2025 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市小升3點子，報7.1799

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1746，較上個交易日升43點子，創3月19日以來近三個月新高，較市場預測偏強74點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開3點子，報7.1799，上個交易日即期匯率收盤報7.1802。



中美談判及雙方經濟成色仍是關鍵擾動因素，預計短期即期匯率仍將以穩為主，等待更多的指引。中金公司外匯團隊最新周度展望認為，市場或繼續關注中美貿易摩擦下兩國的經濟增長成色，以及美聯儲後續的降息路徑，預計人民幣本周或繼續保持平穩運行。



ING銀行報告指出，鑒於目前環境下美債收益率在阻礙而非在為美元提供助力，美元進一步上漲的勢頭料會持續消退。不過除非中東局勢出現降級跡象，美元指數低於98關口的走勢也不大會延續很長時間。(jq)