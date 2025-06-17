17/06/2025 16:47

【聚焦人幣】人幣即期收跌36點子報7.1838，創近一周新低

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1838，較上個交易日4時30分收盤價跌36點子，止四連升，創6月11日以來近一周新低，全日在7.1784至7.1849之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌15點子，報7.1856。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1746，較上個交易日升43點子，創3月19日以來近三個月新高，較市場預測偏強74點。



市場人士指出，近期中東緊張局勢為美元提供助力，市場情緒也保持謹慎，而且人民幣期權隱含波動率連續下滑，短期大概率繼續區間震盪。



本周的頭等大事是一系列央行貨幣政策決定，焦點是周三美聯儲的決議。市場普遍預期美聯儲將維持利率不變，但投資者將關注美聯儲如何看待近期數據。這些數據普遍顯示經濟活動疲軟，而物價壓力上升的風險依然很高。(jq)