17/06/2025 16:19

【聚焦數據】上海5月工業總產值增7.2%，消費大增至7.5%

《經濟通通訊社17日專訊》上海統計局公布，5月全市規模以上工業企業完成工業總產值3206.36億元(人民幣．下同)，同比增長7.2%，增速較4月擴大1個百分點。1-5月，全市規上工業企業完成工業總產值15731.78億元，比去年同期增長4.8%，增速較1-4月擴大0.5個百分點。



*5月上海餐費收入降0.4%，汽車類零售額降2.4%*



5月全市實現社會消費品零售總額1516.65億元，同比增長7.5%，增速較4月大幅擴大4.9個百分點。按消費類型分，商品零售額1345.48億元，增8.6%；餐費收入171.17億元，降0.4%。



1-5月，全市實現社會消費品零售總額6872.11億元，同比增長1.4%，1-4月為下降0.3%。按消費類型分，商品零售額6036.18億元，增長1.9%；餐費收入835.93億元，下降2.5%。



從限額以上單位主要商品零售情況看，5月家用電器和音像器材類零售額47.83億元，同比增39.4%；1-5月180.54億元，增8.2%。5月汽車類零售額140.34億元，同比降2.4%；1-5月589.66億元，降14.4%。



*首5月上海固投增幅略收窄至6.2%*



1-5月，全市全社會固定資產投資比上年同期增長6.2%，增速較1-4月收窄0.1個百分點。



三大投資領域中，城市基礎設施投資比上年同期增長19.1%；工業投資增長18.7%；房地產開發投資增長4.0%，增速較1-4月放緩0.3個百分點。



*首5月上海住宅開發投資增速放緩*



房地產開發投資中，住宅開發投資增5.1%，增速較1-4月放緩1.5個百分點。商品房施工面積15151.82萬平方米，增長2.9%，其中住宅施工面積7014.86萬平方米，增長5.0%。商品房新開工面積663.62萬平方米，下降17.1%，其中住宅新開工面積368.07萬平方米，下降13.1%。商品房竣工面積470.59萬平方米，下降30.2%，其中住宅竣工面積271.80萬平方米，下降15.3%。商品房銷售面積615.11萬平方米，增長0.6%，其中住宅銷售面積512.64萬平方米，增長2.1%。



全市三大產業投資中，第一產業投資比上年同期增長38.0%；第二產業投資增長18.5%；第三產業投資增長3.7%。



全市投資實際到位資金小計比上年同期增長1.2%。(sl)