17/06/2025 15:49

【中東戰火】外交部：正迅速組織撤離以色列、伊朗的中國公民

《經濟通通訊社17日專訊》以伊戰火持續，以色列昨晚至今晨對伊朗西部的軍事目標發動了多次大規模打擊，伊朗則在今早再向以色列發射多輪導彈。以色列軍方在社交媒體上聲稱，已經打死伊朗最高軍事指揮官阿里．沙德馬尼，但伊朗方面尚未證實。



在北京，外交部今日舉行的例行記者會上，有記者問及，以伊軍事衝突升級，當地人員面臨嚴重安全風險，中方是否有計劃撤離在伊朗、以色列的中國公民？



外交部發言人郭嘉昆表示，中國政府高度重視海外中國公民安全保護工作。伊以衝突爆發以後，外交部駐伊朗、以色列使領館立即啟動領事保護應急機制，要求兩國切實保障中國公民和機構安全，及時發布有關提醒，與當地中國公民和機構持續保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，並為撤離的中國公民積極提供協助。目前已有部分中國公民安全撤離至周邊國家，外交部及有關使領館正會同相關部門全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。郭嘉昆呼籲在伊朗、以色列的中國公民聯繫使領館，也可撥打12308保護熱線。



*中方促對以色列有特殊影響的國家勿拱火澆油*



另外，對於美國總統特朗普支持以色列，在社交平台發文敦促所有人立即撤出伊朗首都德黑蘭，並重申伊朗應該與美國簽署核協議，郭嘉昆指出，中東地區局勢再度驟然升溫，不符合任何一方的利益，拱火澆油，威脅施壓，無助於推動局勢緩和，只會激化矛盾，擴大衝突。中方呼籲有關各方，特別是對以色列有特殊影響的國家，應負起應有的責任，立即採取措施，為緊張局勢降溫，避免衝突擴大蔓延。(sl)