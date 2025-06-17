17/06/2025 08:59

【關稅戰】英美Ｇ７正式協議，同意實施之前達成的貿易條款

《經濟通通訊社17日專訊》英美兩國就執行上個月披露的貿易條款達成協議。該協議將削減美國對英國關鍵出口的關稅，並提高英國對某些美國農產品的配額。



美國總統特朗普和英國首相施紀賢周一（16日）展示了在加拿大七國集團峰會上簽署的文件，同意推進放寬汽車、農產品和航空航天產品貿易的措施，但並未解決英國方面高度關注的立即放寬鋼鐵關稅問題。



特朗普對記者表示，「已經完成，我們擁有了貿易協議。」施紀賢則表示，「這將在汽車關稅和航空航天領域實施，是一項非常重要的協議。」



不過，兩人並未提供更多細節，也沒有透露新的關稅水平何時生效。一旦生效，該協議將成為特朗普決定廣泛加徵關稅後敲定的首份協議。(rc)