17/06/2025 09:22

【大國博弈】七國集團擬發聲明，合作投資稀土，降低對中國依賴

《經濟通通訊社17日專訊》根據彭博社獲得的草案文件，七國集團(G7)首腦計劃在加拿大峰會上達成一份聲明，致力加強稀土等關鍵礦產供應，尋求降低對中國的依賴。



聲明將確立一項「行動計劃」，使得關鍵金屬的供應多元化，並鼓勵對相關項目進行投資。該文件雖未提及中國，但指該行業當前狀況對經濟構成威脅。



草案表示：「關鍵礦產行業的非市場化政策和操作，威脅我們獲取許多關鍵礦產的能力，包括磁鐵所需的稀土元素，這對工業生產至關重要。」



草案還強調：「為確保未來供應鏈安全，確保有前景的採礦和加工項目克服許可及審批延遲、市場操縱及價格波動等障礙，需要進行立即且成規模的投資。」



該聲明亦鼓勵多邊開發銀行和私營貸款機構「提供更多資本，包括通過創新融資方式，投資符合標準的關鍵礦產項目。」(rc)