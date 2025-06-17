17/06/2025 09:37

【關稅戰】特朗普在七國集團峰會會見加日兩國領袖

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普周一（16日）在七國集團峰會期間，與加拿大總理卡尼及日本首相石破茂見面，尋求達成貿易協議。



特朗普在與卡尼的會晤中表示：「我認為我們有不同的理念。我是關稅派。馬克有另一種理念，有些人喜歡那種做法，但我們今天看看能不能把事情理清。」



特朗普表示，他支持關稅是因為簡單，但願意聽取卡尼的提議，卡尼正尋求限制對鋼鐵、鋁和汽車等關鍵行業實施懲罰性關稅。



卡尼則表示，他和特朗普同意在未來30天內推進談判以達成貿易協議。兩國重點關注全球性挑戰和當前貿易壓力，包括構建加拿大和美國之間新型經濟和安全關係的優先事項。



*特朗普與石破茂舉行30分鐘會談*



與此同時，日本政府稱，特朗普與石破茂在峰會期間舉行了30分鐘的會談。



日本政府並未透露雙方具體討論的內容，也未說明兩人在貿易談判方面是否取得進展。日本希望特朗普全面取消對日關稅，其中包括對日本汽車出口徵收的25%關稅。



日本政府公布的照片顯示，特朗普與石破茂並肩微笑合影。(rc)