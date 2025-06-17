17/06/2025 10:04

【俄烏開戰】俄羅斯：美國已取消俄美新一輪雙邊磋商

《經濟通通訊社17日專訊》俄羅斯表示，美國已取消旨在恢復兩國外交使團工作的新一輪雙邊磋商。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周一（16日）表示，莫斯科「希望他們暫停的時間不會太長」，但未說明磋商取消的原因。



美國國務院沒有立即回應置評請求。



俄羅斯駐美國大使Alexander Darchiyev上周接受塔斯社採訪時表示，莫斯科和華盛頓正在進行「務實談判」。Darchiyev稱，雙方決定將雙邊會談從伊斯坦布爾移至兩國首都，下次會談計畫在莫斯科舉行。



*特朗普：不急於對俄羅斯實施更嚴厲制裁*



與此同時，特朗普在七國集團(G7)領導人峰會上表示，他並不急於對俄羅斯實施更嚴厲制裁。



他表示：「制裁讓我們損失很多錢。當我制裁一個國家時，美國就損失很多錢，數額巨大的錢財。」



歐洲領導人此前敦促特朗普採取新的制裁措施，認為這可以迫使俄羅斯總統普京以更真誠的態度進行談判。(rc)