17/06/2025 10:29

【ＡＩ】OpenAI與美國防部簽署2億美元合同，協助網絡防護

《經濟通通訊社17日專訊》OpenAI獲得一項價值2億美元的試點項目合同，將幫助美國國防部決定，如何將人工智能(AI)應用在一系列行政和安全任務。



美國國防部周一（16日）披露這項為期1年的合同，這是OpenAI向美國政府出售技術的最新努力。



OpenAI在周一的一篇部落客文章中表示，該合同是公司旗下名為OpenAI for Government的新實體開展的第一個項目。OpenAI將與美國國防部合作，提出AI如何幫助開展行政任務的方法，比如為美國軍人獲取醫療健保服務和幫助防範網絡攻擊。



OpenAI for Government把OpenAI現有的政府項目全部整合，包括ChatGPT Gov（專為政府工作人員設計的ChatGPT版本）以及與NASA、美國國立衛生研究院、空軍研究實驗室和財政部的合作。(rc)