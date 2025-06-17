17/06/2025 13:19

【外圍經濟】高盛：美國家庭退休儲蓄持續流入股市，成支撐力量

《經濟通通訊社17日專訊》高盛發表策略報告指出，美國家庭將憑藉退休儲蓄的持續增長，成為2025年美股市場的重要資金來源。



由首席美股策略師David Kostin領導的團隊預計，今年美國家庭將直接淨買入價值4250億美元的美國股票，僅次於企業自家回購規模的6750億美元，顯示家庭投資者在市場中的影響力日益提升。



報告強調，「TINA」(There Is No Alternative，別無選擇)交易邏輯在美國退休賬戶中依然盛行，股票依舊是主要資產配置選擇。高盛數據顯示，401(k)等退休計劃在美國家庭退休資產中的佔比持續上升，並帶動股票配置比例由2013年的66%升至2022年的71%。20多歲年輕存戶的退休帳戶中，股票配置比例更高達90%，反映新一代投資者對股市的高度偏好。(rc)