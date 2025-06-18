18/06/2025 10:05

《外資精點》高盛上調老鋪黃金盈測，目標價升至1090元

《經濟通通訊社18日專訊》高盛發表研究報告，將老鋪黃金(06181)12個月目標價從976港元上調至1090港元，以反映對公司盈利預測的上修。對於6月27日約40%的股份解禁，相信任何潛在的股價回調都可能成為加倉的機會。



高盛表示，基於老鋪黃金今年以來線上和線下銷售表現強勁，以及受益品牌知名度的提升和金價上行而加快門店擴張速度，上調公司2025-2027年的盈利預測15%-26%，亦指公司進入三季度面臨多重催化，包括第一家海外門店6月底在新加坡開業、潛在的上半年盈利正面預警、上海國金中心等中國多家高級商場門店開業，以及價格上調。(bn)



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