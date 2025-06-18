18/06/2025 17:51

《外圍焦點》美儲局公布議息結果，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社18日專訊》美股昨日收市報跌，中東局勢持續惡化，美國總統特朗普表示已失去耐性，要求伊朗無條件投降。道指跌299.29點或0.70%，報42215.80點；標普500指數跌50.39點或0.84%，報5982.72點；納指跌180.12點或0.91%，報19521.09點。港股方面，恒生指數收市報23710，跌269點或1.1%，成交1819億元。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定並發布聲明，美聯儲主席召開記者會。本港時間今晚11:00pm，歐洲央行執委連恩在第九屆宏觀審慎年會上主持主題演講。11:15pm，加拿大央行總裁麥克勒姆發表演講。19日凌晨2:00am，歐洲央行副總裁德金多斯在一場晚宴致辭。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月消費者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由2.2%收窄至2%。今晚8:30pm，美國公布5月建築許可，月率料維持不變；5月新屋動工料由136.1萬降至135萬，月率料由1.6%逆轉至下滑0.8%；連續申請失業救濟金人數料由195.6萬降至194.1萬；首次申請失業救濟金人數料由24.8萬降至24.5萬。明日2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於4.5%。4:00am，美國公布4月長期資本流動。(wa)