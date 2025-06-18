18/06/2025 08:32

【外圍經濟】美國5月零售銷售按月下跌0.9%，遜市場預期

《經濟通通訊社18日專訊》美國商務部公布最新數據顯示，5月份零售銷售按月下跌0.9%，跌幅較市場預期的0.7%為大，反映消費動力持續疲弱。這是繼4月零售表現持平後，消費數據再度轉差，顯示高利率及通脹壓力繼續影響美國家庭支出意欲。



若剔除汽車類別，5月核心零售銷售按月亦下跌0.3%，市場原預期為上升0.1%。多個消費品類別銷情均見放緩，特別是家具、電子產品及建築材料等大額消費項目跌幅明顯。



儘管美國勞動市場仍然穩健，但高企的借貸成本及生活成本上升，令消費者趨向審慎消費。



市場將密切關注即將公布消費者信心指數及聯儲局貨幣政策動向，以評估美國經濟復甦步伐及未來消費前景。(kk)