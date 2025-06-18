18/06/2025 08:30

【開市Ｇｏ】美零售續弱，中歐經貿對話疑取消，京東申穩定幣牌

2025年6月18日【要聞盤點】



1、美股收市報跌，中東局勢持續惡化，美國總統特朗普要求伊朗無條件投降，並威脅伊朗最高領袖哈梅內伊。聯儲局周二(17日)起召開貨幣政策會議，將於周三(18日)公布政策決議及聲明。道指收市報跌299.29點，或0.70%，報42215.80點；標普500指數跌50.39點，或0.84%，報5982.72點；納指跌180.12點，或0.91%，報19521.09點。中國金龍指數下跌131點。日經期貨截至上午8時01分上升125點。



2、美國商務部公布，5月份美國零售銷售按月下跌0.9%，跌幅較市場預期的0.7%為大，反映消費動力持續疲弱。這是繼4月零售表現持平後，消費數據再度轉差，顯示高利率及通脹壓力繼續影響美國家庭支出意欲。另外，美國聯儲局最新數據顯示，5月美國工業生產按月意外下跌0.2%，遠遜市場預期的0.1%增長，反映製造業及相關產業活動復甦動力有所放緩。



3、G7峰會主辦國加拿大公布，包括美國總統特朗普在內的G7領袖，達成聯合聲明涵蓋六個議題，包括關鍵礦產、人工智能(AI)、量子電腦、以色列與伊朗衝突等。



4、以色列與伊朗衝突進入第5日，伊朗中部伊斯法罕省東部及北部地區多次傳出爆炸聲，首都德黑蘭多次發生爆炸。特朗普在社交媒體發文指，已完全掌控伊朗領空，同時稱暫時不會殺死伊朗最高領袖哈梅內伊，不過會促使伊方無條件投降。



5、據報歐盟取消中歐高層經貿對話，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上未有證實消息。至於英國《金融時報》引述知情人士披露，歐洲官員決定拒絕出席作為旗艦機制的中歐高層經貿對話，北京一方希望進行對話，惟歐盟認為談判沒有取得任何進展。



6、特朗普表示，可能會再度延長對中國字節跳動剝離旗下「TikTok」美國資產的最後期限，這將為特朗普第三次推遲期限。



7、香港政府統計處公布，經季節性調整的3至5月失業率為3.5%，較上月公布2至4月的3.4%，上升0.1個百分點，數字創近兩年半以來新高。



8、市場消息指，周一(16日)截止認購的海天味業(03288)公開發售吸引逾39萬人，超額認購930倍。多間券商周二(17日)陸續發出中籤通知，有斥資近3億元抽78971手的「頂頭槌」投資者，最多僅中77手，意味中籤率僅約0.0985%。



9、內地珠寶首飾商周六福珠寶(06168)今日至下周一(23日)招股，每手100股入場費約2424元，預計於下周四（26日）掛牌；香水代理商集團穎通控股(06883)今日至下星期三（25日）招股，每手1000股入場費約3414元。公司預計下周四掛牌。



【焦點股】



京東(09618)

- 據報創辦人劉強東表示，京東擬在全球主要貨幣國家申請穩定幣牌照，以降低跨境支付成本90%

- 劉強東稱京東將進入酒旅行業，並為外賣和餐飲業務新成立了通路部門



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 美國擴大在中東地區的軍事部署，以色列和伊朗衝突迅速解決的希望渺茫

- 紐約期油反彈4.28%，收報每桶74.84美元，布蘭特期油漲4.4%，收報76.45美元



穩定幣概念股：眾安在綫(06060) 、連連數字(02598)、移卡(09923)

- 美國參議院投票批准穩定幣立法草案，將移交給眾議院討論和表決



理想汽車(02015)

- 回應美團王興減持屬其個人行為，並不涉及美團持股



李寧(02331)

- 獲主席李寧增持近328萬股，持股比例升至11.05%



港鐵(00066)

- 為首次發行的30億美元兩期次級永續證券定價



歌禮製藥-B(01672)

- 銀屑病新藥ASC50美國I期試驗完成首批受試者給藥



息口敏感股：南航(01055)、新世界 (00017)、融創中國(01918)

- 「美聯儲傳聲筒」Nick Timiraos表示，若非關稅對價格構成的風險，美聯儲將在本周降息



新世界發展(00017)

- 據悉向城規會申請重建尖沙咀漢口大廈，擬將一半商業樓面用作酒店發展，新增99間房間



六福集團(00590)

- 預計全年溢利下降四成



榮昌生物(09995)

- 商品泰愛獲歐盟授予孤兒藥資格認定



四環醫藥(00460)

- 昨日斥資2182萬港元回購2000萬股





【油金報價】



紐約期油上升0.61%，報73.72美元/桶



布倫特期油上升5.41%，報77.19美元/桶



黃金現貨下降0.08%，報3386.15美元/盎司



黃金期貨下降0.09%，報3404.00美元/盎司