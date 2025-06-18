18/06/2025 14:24

【美國議息】市場預料聯儲局將連續第四次會議按兵不動

《經濟通通訊社18日專訊》市場普遍預期聯儲局將連續第四次會議按兵不動，重申希望在調整借貸成本之前，先進一步了解政府一系列政策變化對經濟的影響。



德意志銀行高級美國經濟學家Brett Ryan表示：「觀望的效果一直很好。既然沒有迫切的理由，而且通脹前景仍然存在上行風險，現在為甚麼要偏離這種做法？」



在前景充滿不確定的情況下，投資者和經濟學家將密切關注，決策者對經濟和利率的最新預測。官員可能仍會預期今年降息兩次，但一些經濟學家表示，點陣圖可能只會顯示降息一次。



聯儲局利率決議將於當地時間周三下午2點公布。聯儲局主席鮑威爾將在30分鐘後舉行新聞發布會。(rc)