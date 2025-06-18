18/06/2025 14:42

【外圍經濟】英國5月CPI按年上升3.4%，符合預期

《經濟通通訊社18日專訊》英國國家統計局(ONS)周三公布的數據顯示，英國5月的年通脹率達3.4%，符合經濟學家的預期。



5月的核心CPI（不包括不穩定的能源、食品、酒精和煙草價格）按年上升3.5%，低於截至4月的3.8%。



英國國家統計局表示，對年通脹率月變動的最大下行貢獻來自交通運輸，而最大的上行貢獻來自食品、家具和家居用品。



英國財政大臣李韻晴表示：「財政部已採取必要的選擇來穩定公共財政，並控制通脹」，但承認還有更多工作要做。



外界普遍預計，考慮到通脹壓力，英倫銀行將在周四(19日)的下次會議上維持利率不變。(rc)