18/06/2025 15:46

【美國議息】市場認定下任聯儲局主席將大幅降息，期貨押注創紀錄

《經濟通通訊社18日專訊》美國利率投資者已積累了創紀錄期貨押注，認為在主席鮑威爾任期於2026年5月結束後，聯儲局將採取更溫和的立場。



該押注的交易量周一（16日）創紀錄高點，周二進一步攀升。該押注認為，無論特朗普任命誰接替鮑威爾，聯儲局幾乎都會立即降息。聯儲局在新任主席任期內的首次會議將於2026年6月舉行。



特朗普幾個月來一直在敦促鮑威爾降低借貸成本，儘管聯儲局官員暗示，他們計劃靜觀其變，密切關注關稅舉措將如何影響經濟和通脹。



與擔保隔夜融資利率（SOFR）相關的期貨押注不斷升溫，該利率密切追蹤聯儲局的政策前景。自特朗普本月表示，很快將宣布由誰繼任鮑威爾以來，這種押注的勢頭強勁。(rc)