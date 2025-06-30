18/06/2025 16:16

【ＡＩ】香港電訊與生成式人工智能公司Perplexity合作

《經濟通通訊社18日專訊》香港電訊(06823)宣布，與生成式人工智能(Gen AI)搜尋初創公司Perplexity合作，為旗下個人客戶免費提供Perplexity Pro進階AI服務，進一步推動AI在香港普及應用。



由2025年6月18日起，香港電訊旗下1O1O、csl、Club Sim、網上行、Now TV及HKT家居電話服務的特選客戶，即可免費享用為期一年的Perplexity Pro服務。



香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，集團一直致力推動AI學習，早在2023年已設立「AI Academy」，為市民提供免費基礎及進階課程，教授超過1.2萬人使用DeepSeek 等熱門AI工具。是次與Perplexity合作，進一步體現集團期望在香港推動AI普及應用的決心，讓更多市民能享受創新科技所帶來的便利。



他又指，集團旗下網絡中使用AI的客戶量在半年中增加1.8倍，而有使用AI的客戶的數據用量比沒有使用AI的客戶多出67%。(kl)