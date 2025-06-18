18/06/2025 19:20

【陸家嘴論壇】港交所陳翊庭：正積極籌備人民幣國債期貨

《經濟通通訊社18日專訊》港交所(00388)行政總裁陳翊庭表示，當前全球投資者正重新布局資金分配，不再僅關注單一資產類別，原本集中於美國市場的債、股及大宗商品等配置面臨調整。在此背景下，中國資本市場需持續豐富產品線，同時配套完善風險管理工具，以更好地承接全球資金流動。目前港交所正積極籌備人民幣國債期貨，這一舉措被視為完善市場生態的重要環節，將進一步提升我國資本市場對全球資金的吸引力。



*現在是外資投資中國資產好時機*



陳翊庭出席陸家嘴論壇時表示，從當前形勢看，外資參與中國股債資產比例較低，未來增長空間廣闊。隨著美元資產安全屬性受衝擊，外國投資者已著手投資組合再平衡，人民幣資產備受矚目。今年內地交易所將協同發力，積極吸引外國投資基金，不論港股、A股，通過何種投資管道，都將成為吸納外資的重要路徑，現在是外資投資中國資產的好時機。



*A+H股呈現良性聯動效應，兩地交易所互補發展*



她又指，當前市場正積極拓寬投資者群體範圍。對於企業而言，A股公司赴H股上市需搭建境外業務平台，這為其拓展海外業務提供了更多融資管道；而H股公司回歸A股上市的趨勢也愈發明顯，原因在於內地投資者對這類企業認知度高，渴望獲得直接投資機會。近期眾多A+H股標的呈現出顯著的良性聯動效應，兩地交易相互帶動，成為境內外交易所互補發展、錯位競爭的典型案例，進一步凸顯了資本市場協同發展的積極態勢。(bi)