18/06/2025 10:23

陳茂波:滬港金融合作不斷架設新橋樑，互利共贏合作前景更亮麗

《經濟通通訊社18日專訊》財政司司長陳茂波今日出席《滬港國際金融中心協同發展行動方案》發布儀式時致辭表示，上海與香港都是國家的國際金融中心，一直以來在國家金融改革和高水平對外開放中擔當重要的角色。這次發布的行動方案，貫徹國家關於增強上海國際金融中心競爭力和影響力和鞏固提升香港國際金融中心地位的要求，深化兩地金融市場的互聯互通，豐富彼此在多個範疇的合作和聯動發展，服務國家金融強國發展戰略，意義重大。



*為兩地多層次金融合作注入豐富內容*



他提及，這次《行動方案》進一步明確了滬港合作的具體方向，包括金融市場互聯互通、跨境金融服務創新、綠色金融發展、科技金融合作等，為兩地多層次、多領域的金融合作注入了新的、更豐富的內容。



他提及，內地與香港金融市場的互聯互通，自2014年滬港通啟動揭開了序幕，其後不斷深化擴容。這次行動方案是在兩地堅實的合作基礎上，開創新的領域。例如，在跨境清算上的合作、在黃金產品和交易上的互聯互通、在數字人民幣跨境支付上的新應用場景，以及上海金融機構通過香港拓展再保險業務等等。可以說，滬港金融合作正在不斷架設新橋樑、拓寬行車道，互利共贏的合作前景更加亮麗。



*具體措施支持內地企業出海*



他續指，行動方案提出了具體措施，通過更高效連接滬港兩地的金融機構、支付網絡，以及資金管理體系等，支持內地企業出海。在國家高水平雙向開放和當前國際地緣政治形勢下，內地企業更有興趣和需要在全球布局供應鏈、產業鏈，開拓新市場之際，這些措施可謂正值其時。事實上，香港一直不斷推進改革，鞏固提升國際籌融資平台的競爭力和吸引力，希望能助力更多內地的優質企業走向國際發展。在中央部委的大力支持下，不斷有內地龍頭企業來港上市，今年以來香港新股集資額處於全球領先位置，股市表現在世界上名列前茅。此外，香港也提供貿易融資、供應鏈管理、現代物流、財資管理、專業諮詢等高增值服務，全方位助力內地企業成功「走出去」。



*鼓勵險企將兩地新藥械納入保障範圍*



他提及，根據行動方案，兩地將加強在金融標準、產品創新、信息共享等領域的合作，並推動人工智能、區塊鏈等技術更廣泛應用於資產管理、保險以及支付結算等場景。同時，也致力通過金融政策來支持創科產業的發展，比如說，鼓勵保險機構將兩地新藥械納入保障範圍，促進生物醫藥產業發展。此外，上海正在加快建成具有全球影響力的科技創新高地，香港也正與粵港澳大灣區城市群建設成為功能全面的國際創科中心，彼此的進一步合作，將會為有關產業帶來更多金融「活水」支持。(bn)

