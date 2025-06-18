18/06/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.01967 -0.95 一周 0.11714 +0.25 兩周 0.27441 - 一個月 0.5403 +1.578 兩個月 1.1706 -1.303 三個月 1.54095 -1.471 六個月 2.24571 -5.471 一年 2.97268 -2.417

《經濟通通訊社18日專訊》港元匯價持續走軟。據《彭博》報價系統，港匯清晨再觸7.85弱方兌換保證價，但未見金管局出手接錢，最新則報7.8499，仍然貼近弱方兌換保證水平。港元兩個月以上拆息全線向下，不過，一個月港元拆息結束三連跌，報0.5403厘，為6月13日後最高。隔夜息微跌至0.01967厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至1.54095厘，是5月30日後最低。六個月及一年期拆息分別報2.24571厘和2.97268厘，亦見5月30日後最低。美國聯儲局公布議息結果前夕，經濟數據個別發展，中東局勢緊張，美元匯價呈強。港股今早低開120點後，最低曾見23651，較前收市價挫328點或1.37%，最新則報23686，跌294點。(cl)資料來源：香港銀行公會