18/06/2025 11:23
《港元利率》港匯再觸7.85弱方兌換價，一個月拆息止跌回升
《經濟通通訊社18日專訊》港元匯價持續走軟。據《彭博》報價系統，港匯清晨再觸7.85弱方兌換保證價，但未見金管局出手接錢，最新則報7.8499，仍然貼近弱方兌換保證水平。港元兩個月以上拆息全線向下，不過，一個月港元拆息結束三連跌，報0.5403厘，為6月13日後最高。
隔夜息微跌至0.01967厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至1.54095厘，是5月30日後最低。六個月及一年期拆息分別報2.24571厘和2.97268厘，亦見5月30日後最低。
美國聯儲局公布議息結果前夕，經濟數據個別發展，中東局勢緊張，美元匯價呈強。港股今早低開120點後，最低曾見23651，較前收市價挫328點或1.37%，最新則報23686，跌294點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息微跌至0.01967厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至1.54095厘，是5月30日後最低。六個月及一年期拆息分別報2.24571厘和2.97268厘，亦見5月30日後最低。
美國聯儲局公布議息結果前夕，經濟數據個別發展，中東局勢緊張，美元匯價呈強。港股今早低開120點後，最低曾見23651，較前收市價挫328點或1.37%，最新則報23686，跌294點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.01967
|-0.95
|一周
|0.11714
|+0.25
|兩周
|0.27441
|-
|一個月
|0.5403
|+1.578
|兩個月
|1.1706
|-1.303
|三個月
|1.54095
|-1.471
|六個月
|2.24571
|-5.471
|一年
|2.97268
|-2.417
資料來源：香港銀行公會