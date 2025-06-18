18/06/2025 10:08

【中東戰火】施羅德：石油生產設施未受影響，引發廣泛通脹機會微

《環富通基金頻道18日專訊》中東局勢緊張，以色列針對伊朗核設施及軍事目標發動導彈攻擊，伊朗則以無人機反擊。消息傳出後，早前油價一度急升13%，但其後於數小時內回順到約一半升幅。截至目前，並無任何與石油生產相關的基礎設施遭到攻擊。施羅德投資資深經濟師George Brown撰文，探討金融市場對以色列與伊朗衝突作出的反應。



*若中東國家及美國介入，局勢有望迅速降溫*



他提到，回顧近年類似事件，雙方多為有限度的導彈互相攻擊。伊朗過往的回應方式多著重於展示內部實力，但避免令局勢進一步升級。包括阿聯酋及沙特阿拉伯在內的多個中東國家已譴責是次衝突，過往亦曾出手調停類似局勢。鑑於沙特阿拉伯在石油市場及中東經濟的角色，沙特擁有一定的影響力。



以色列稱，行動將持續直至完全消除伊朗威脅。然而，若中東國家以及美國在一定程度上介入衝突，局勢有望迅速降溫。



*石油生產受干擾風險有限，供應過剩或持續擴大*



目前伊朗及中東地區的石油生產設施並未受到任何影響。有關伊朗封鎖霍爾木茲海峽這個對石油市場屬災難性的情景雖常被提及，但Brown認為現階段發生的可能性極低。此舉會波及正嘗試調停衝突的其他中東國家，但對以色列的實際影響有限。



以色列或可藉攻擊伊朗石油基建及擾亂伊朗原油供應（佔全球約3.5%）來施壓。但以色列明確表示一直以來目標為遏止伊朗核計劃，而截至目前其攻擊對象亦僅止於核設施與軍事設施，因此石油生產受干擾的風險仍屬有限。此外，市場其他基本面指標仍顯示，未來數月全球石油供應過剩的情況可能持續擴大。



*若布油維持75美元，料G7未來一年能源通脹略高於5%*



雖然油價對地緣政治衝突十分敏感，但如同以往類似事件，初段油價升幅已在數小時內顯著收窄。假如布蘭特原油價格維持在每桶75美元水平，預計未來一年七大工業國(G7)的能源通脹率將略高於5%，這引發更廣泛的通脹壓力機會不大。



根據施羅德投資2024年底的評論，油價每上升10%，對核心通脹的影響僅為約0.1%。(wa)