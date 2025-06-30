19/06/2025 09:39

《ＡＩ》調查：逾六成企業正探索量子AI，惟指應用遇障礙

《環富通基金頻道19日專訊》量子運算及相關技術如量子人工智能(量子AI，Quantum AI)被視為是繼AI之後下一個炙手可熱的科技趨勢。根據商業分析軟件供應商SAS一項最新的全球調查發現，在受訪的500名跨行業商業領袖中，有超過六成正積極投資或探索量子AI的機遇，可見業界對量子科技的高度興趣。



*逾七成受訪者理解量子AI概念，惟提出成本高昂等應用障礙*



調查結果顯示，超過70%的受訪者對量子AI概念有非常透徹或一定程度的理解，並認為量子AI最具發展潛力的商業應用領域包括：數據分析與機器學習(48%)、研究及開發(41%)、網絡保安(35%)、供應鏈及物流管理(31%)、金融與風險管理(26%)，以及市場營銷(20%)。



然而，受訪領袖亦指出量子AI應用的三大障礙，當中包括成本高昂(38%)、對相關技術或知識認知不足(35%)，以及在實際應用中的不確定性(31%)。此外，受訪領袖指出，缺乏曾受專業訓練的專業人才(31%)及欠缺清晰的監管法規指引(26%)為採用量子AI技術的主要障礙。調查結果顯示，雖然業界對量子AI的興趣與日俱增，企業仍需清晰的發展藍圖及指引，才能更有效地應用這項嶄新技術。(wa)