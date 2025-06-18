18/06/2025 08:58

【陸家嘴論壇】潘功勝、龔正、李雲澤、吳清等將出席論壇並演講

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今日上午開幕，主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」。



據《上海證券報》現場報道，會議議程顯示，中國人民銀行行長、論壇共同輪值主席潘功勝致開幕辭並作主題演講，上海市市長、論壇共同輪值主席龔正作主旨演講，金融監管總局局長李雲澤，中國證監會主席吳清，中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新作主題演講。



論壇官方網站披露，十二屆全國政協副主席、中國人民銀行原行長周小川，中國工商銀行行長劉珺，上海證券交易所理事長邱勇，香港交易及結算所有限公司集團行政總裁陳翊庭，中國人壽保險（集團）公司董事長蔡希良等將出席論壇並發表演講。



*市場翹首以盼，期待從中捕捉新的政策信號*



陸家嘴論壇已成為國家金融管理部門釋放重要信號、對外發聲的重要平台，許多重磅金融政策在論壇期間定檔發布。隨著2025陸家嘴論壇的召開，市場翹首以盼，期待從中捕捉新的政策信號。上海市政府官員此前在論壇新聞發布會上透露，中央金融管理部門將在論壇期間發布若干重大金融政策；人行辦公廳副主任李克歆亦表示，正加快推進支持上海國際金融中心建設的相關政策儲備，「還有一些政策正在緊鑼密鼓加快推進」。



在2024陸家嘴論壇期間，中國證監會發布「科創板八條」，標誌著科創板新一輪改革拉開序幕；潘功勝在當時提出「優化貨幣政策調控的中間變量，逐步淡化對數量目標的關注」「更加注重發揮利率調控的作用」等重要構想；國家金融監督管理總局局長李雲澤透露，將會同上海市人民政府出台加快上海國際再保險中心建設的實施意見。相關政策很快就在後續兌現落地。(ct)



