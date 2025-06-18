18/06/2025 09:13

【關稅戰】日本商會稱少部分中國稀土出口許可獲批

《經濟通通訊社18日專訊》據《財新》報道，關稅戰背景下，日本產業也受中國出口管制的廣泛影響。日本商會會長本間哲朗17日在記者會上介紹，今年2月，中國對鎢等金屬實施出口管制，4月又將7種稀土原料及相關產品作為管制對象，這一系列出口管制措施的強化，給在華日企正常生產和出口帶來一定影響。



本間哲朗提到，日本商會理事會就出口管制在5月舉行了會議，並在5月28日和中國商務部會面，提出相關意見。對此，中國商務部表示理解，並表示將採取相應措施來保證日資企業的順利經營。此後，中國商務部批准通過部分出口許可。本間哲朗說，日本商會將繼續向中國有關單位做工作。



《日本經濟新聞》等6月初報道，在中國的稀土出口管制下，鈴木在日本靜岡縣相良工廠已經停止生產小型車Swift。日本商會還在討論，是否能作為代表在華日企的組織，與中國商務部合作，支持審查工作更加順利地進行。本間哲朗說，中國商務部對日本商會的建議予以了善意回應。



中國商務部、海關總署於4月4日起，對釤、釓、鋱、鏑、櫓、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。彼時多名業內人士表示，此舉對海外市場震撼極大。(ry)