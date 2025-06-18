18/06/2025 10:05

【陸家嘴論壇】人行：在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今天開幕，中國人民銀行行長潘功勝在論壇上表示，在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新，包括開展航貿區塊鏈信用證再融資業務試點，以信用方式發放再貸款，支持在滬商業銀行向外貿企業提供融資。



同時，開展跨境貿易再融資業務試點，運用再貼現支持在滬商業銀行向進出口企業提供人民幣跨境貿易融資。開展碳減排支持工具擴容試點，將支持範圍擴大至部分轉型金融領域和地方特色產業。積極推動上海首批運用科技創新債券風險分擔工具，支持私募股權機構發行科創債券。



*未來將不斷做好貨幣政策框架轉型的評估和完善*



潘功勝還介紹，一年來，人民銀行堅持支持性的貨幣政策立場，從數量、價格、結構等方面，出台了多項貨幣政策措施，有效支持了經濟持續回升向好和金融市場的穩定。同時，人行完善貨幣政策框架，優化貨幣政策中間變量，培育政策利率，提升貨幣政策傳導效率，豐富貨幣政策工具箱，做好政策溝通和預期引導。貨幣政策框架的轉型是一個漸進、持續的過程，未來人行還將不斷地做好評估和完善。(jq)