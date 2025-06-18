18/06/2025 10:08

【陸家嘴論壇】人行：未來可增加常態化SDR發行並擴大發行規模

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今天開幕，中國人民銀行行長潘功勝在論壇上表示，SDR（特別提款權）成為國際主導貨幣，在政治層面上面臨著國際共識和驅動力不足的問題，而且目前市場的規模、深度、流動性不足，發揮的作用比較有限。推動SDR成為國際主導貨幣，需要各成員國在政治層面凝聚共識，而在當前國際環境下，做到這一點並不容易。



潘功勝稱，在操作層面上，需要優化機制安排，逐步擴大SDR的使用。在分配和發行機制上，目前國際貨幣基金組織(IMF)分配SDR主要用於危機應對，多採取一次性大額發行的方式。未來，可增加常態化SDR發行並擴大發行規模。在使用範圍上，積極推動私營部門和各類市場主體積極參與，在國際貿易、投融資活動中廣泛使用SDR，發行以SDR計價的債券，提升SDR作為儲備資產的作用，並建立適應大規模使用的SDR結算機制。



*人民幣已成全球第二大貿易融資貨幣*



此外，潘功勝還介紹，人民幣已成為全球第二大貿易融資貨幣，按全口徑計算，人民幣已成為全球第三大支付貨幣；在IMF的特別提款權(SDR)貨幣籃子中的權重位列全球。未來，無論是單一主權貨幣還是少數幾個主權貨幣作為國際主導貨幣，主權貨幣國都需要承擔相應責任，強化國內財政紀律和金融監管，推進經濟結構性改革。(jq)