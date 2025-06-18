18/06/2025 10:20

【陸家嘴論壇】潘功勝：數字貨幣穩定幣蓬勃發展，金融監管是挑戰

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今天開幕，中國人民銀行行長潘功勝在論壇上表示，新型技術在跨境支付領域加速應用，區塊鏈和分布式帳本等新型技術，推動央行數字貨幣穩定幣的蓬勃發展，實現了支付及結算從底層重塑傳統的支付體系，大幅縮短跨境支付的鏈條，同時對金融監管也提出了巨大的挑戰。智能合約、去中心化金融等技術，也將持續推動跨境支付體系的演進和發展。



*已初步建成多渠道、廣覆蓋的人民幣跨境支付清算網絡*



潘功勝稱，近年來，傳統跨境支付體系面臨的問題逐漸凸顯。全球希望改善跨境支付體系的呼聲不斷高漲，新興支付基礎設施和結算方式不斷湧現，推動全球跨境支付體系朝著更加高效、安全、包容、多元的方向發展，這一趨勢未來會持續增強。經過十餘年的建設與發展，中國已初步建成多渠道、廣覆蓋的人民幣跨境支付清算網絡。(jq)