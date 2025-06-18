18/06/2025 10:28

【陸家嘴論壇】潘功勝：國際金融組織需要與時俱進推進治理改革

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今天開幕，中國人民銀行行長潘功勝在論壇上表示，隨著全球經濟格局變化，IMF、世界銀行等主要國際金融組織和一些區域性金融組織的份額和投票權長期缺乏實質性調整，新興市場和發展中國家的佔比明顯低於在全球經濟中的實際地位。



潘功勝指出，國際社會還應關注，個別成員國奉行單邊主義的政策取向，干預和影響了國際金融組織的治理和運作。國際金融組織需要與時俱進推進治理改革，動態反映成員國在全球經濟中的相對地位，提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性，維護和踐行真正的多邊主義，提升治理效率。



潘功勝稱，當前，全球經濟面臨高度不確定性。在完善治理結構的同時，主要國際金融組織應進一步強化經濟監督職能，客觀評估全球和各國面臨的風險，積極引導各國堅定支持經濟全球化和多邊貿易體系。加強對各國的政策引導，強化宏觀經濟政策協調，維護國際金融體系穩定。(jq)