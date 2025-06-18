18/06/2025 11:05

【陸家嘴論壇】李雲澤：友邦籌建資管公司獲批，冀外資參與養老險

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今天開幕，金融監管總局局長李雲澤在論壇上表示，前兩天總局剛剛批准了友邦人壽、荷蘭全球人壽在滬籌建保險資管公司，將一如既往推動更多金融開放措施，在上海先行先試，全力支持上海國際金融中心建設再上新台階。



據悉，這是上海首批外資獨資保險資管公司，標誌著上海國際金融中心建設再添新動能。



李雲澤又稱，銀髮經濟方興未艾，養老金融大有可為。中國老齡化進程加快，預計2035年60歲以上人口將突破4個億，銀髮經濟的規模有望達到30萬億元人民幣。



中國三支柱的養老體系還不夠平衡，尤其第三支柱起步較晚，有很大的發展潛力和空間。近年來推動健全多層次多支柱養老保險體系，有序擴大養老理財、養老儲蓄，專屬養老保險和商業養老金試點取得初步成效。希望更多的外資機構積極參與試點，更好發揮產品設計、保險精算、投資管理等專業優勢，共享中國養老市場的發展紅利。



此外，李雲澤介紹，過去五年，中國信託、理財、保險等受托資產規模年均增速8%，支持外資機構在理財投資、資產配置、保險規劃等方面加大布局，更好滿足客戶財務保值增值綜合化需求，促進財富管理行業提質升級。(jq)