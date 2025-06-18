18/06/2025 11:29

【陸家嘴論壇】外匯局：人民幣匯率將在均衡水平上保持基本穩定

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今天開幕，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新在論壇上介紹，2025年以來，外匯市場在複雜嚴峻形勢下運行總體平穩。人民幣匯率雙向波動、彈性增強，人民幣對美元匯率升值1.6%，對一籃子貨幣總體穩定。中國外貿保持較強韌性，經常賬戶順差處於合理均衡水平。跨境投資更趨活躍，外資淨增持境內債券處於較高水平，近期買入境內股票也有所增多。



朱鶴新表示，未來，中國外匯市場仍有條件保持平穩運行，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。中國正加緊實施更加積極有為的宏觀政策，經濟運行將延續回升向好態勢。加大穩外貿穩外資政策力度，有序擴大金融市場開放，國際收支將保持基本平衡。參與主體更加成熟理性，企業外匯套期保值比例和貨物貿易項下人民幣跨境收支佔比均提升至30%左右，外匯市場韌性將持續增強。(jq)