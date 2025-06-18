18/06/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶24點子，報7.1862

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1761，較上個交易日跌15點子，和市場預測偏離擴至逾250點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開24點子，報7.1862，上個交易日即期匯率收盤報7.1838。



市場人士指出，受中東地緣緊張局勢加速升級擾動，美元加速反彈，避險情緒也推升了美債需求，美債收益率因此回落。雖然美元有所反彈，不過人民幣中間價繼續窄幅運行，看似有意將運行區間小幅抬升，當然整體偏穩走勢也表明，市場供需相對均衡情況下，即期短期難有方向。



美聯儲周三的政策決定將成為焦點。市場預期該央行將維持利率不變，但關注焦點將集中在任何利率前景指引上。(jq)