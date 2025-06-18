18/06/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌30點子報7.1868，創逾一周新低

《經濟通通訊社18日專訊》國家外匯管理局局長朱鶴新今日在陸家嘴論壇上表示，4月份以來，國際經貿秩序遭受嚴重衝擊，國際金融市場大幅波動，而中國外匯市場仍有條件保持平穩進行，未來也有能力有信心保持外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1868，較上個交易日4時30分收盤價跌30點子，創3月10日以來逾一周新低，全日在7.1836至7.1885之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升31點子，報7.1896。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1761，較上個交易日跌15點子，和市場預測偏離擴至逾250點。



一中資行交易員稱，「本周的美聯儲決議應該沒變化，現在也沒什麼理由讓人民幣動起來。」(jq)