18/06/2025 10:09

【陸家嘴論壇】滬港將推動AI、區塊鏈技術更廣泛應用於資管等

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今日在上海開幕，在同一場地，上海市委金融辦常務副主任周小全、香港財經事務及庫務局局長許正宇正式簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，旨在聯手推動滬港國際金融中心錯位發展、相互賦能，共同提升中國在全球金融體系中的話語權和影響力。



方案其中提出，兩地共推業態創新發展，強化科技金融、綠色金融、數字金融等領域的協同聯動，加強對重大戰略重點領域薄弱環節的金融支持，進一步增強金融服務實體經濟的能力。



方案並提出，兩地將合作推動人工智能、區塊鏈技術更廣泛地應用在資產管理保險以及結算的場景，同時將致力通過金融政策來支持創科企業的發展，包括鼓勵保險機構把兩地新藥械納入保障的範圍，促進生物醫藥產業的發展。



此外，方案提出共推機制優化完善，定期開展兩地金融管理部門交流互訪，加強重點金融機構協同支持，在信息共享、標準對接、人才流動等方面建立更緊密協作關係，合力營造市場化、法治化、國際化的金融營商環境。(sl)