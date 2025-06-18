18/06/2025 11:05

【陸家嘴論壇】李雲澤：將發布支持上海國際金融中心建設行動方案

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今天開幕，金監總局局長李雲澤表示，論壇期間，金監總局將和上海市政府聯合發布支持上海國際金融中心建設的行動方案，推出一系列部署舉措，包括鼓勵上海在科技金融跨境金融的領域開展創新試點，支持符合條件的全國性銀行在滬設立金融資產投資公司，提升上海國際再保險航運保險承保能力和全球服務水平等。



李雲澤又指，近年來，金監總局著力健全規則規制管理標準體系，完善准入前國民待遇加負面清單管理模式，銀行保險領域的限制性措施已經基本取消。



*支持外資機構參與更多金融業務試點*



下一步，將大力複製推廣自貿區自貿港擴大制度型開放的經驗做法，支持外資機構參與更多金融業務試點，對標國際高標準經貿協議中金融領域的相關規則，探索在更寬領域、更大幅度上加大開放力度，持續優化外資營商環境；加快推進金融領域法制建設，有效維護金融市場公平秩序，積極營造透明穩定、可預期的政策環境。健全與外資機構常態化的溝通機制，深入了解實際需求，著力解決堵點難點問題。根據外資機構業務特點和風險特徵，及時優化相關政策，讓外資機構在更加友好包容的環境中，各展所長健康發展。(sl)