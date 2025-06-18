18/06/2025 11:35

【陸家嘴論壇】吳清：創業板啟用第三套標準，支持創新企業上市

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今天開幕，中證監主席吳清在論壇上宣布，創業板正式啟用第三套標準，支持優質未盈利創新企業上市。



吳清又指，上市是起點不是終點，融資是工具不是目的，中證監將堅持目標導向、問題導向，不斷完善上市公司全鏈條的監管制度安排。



*吳清：今天將批覆全國首批兩隻數據中心REITs註冊*



另外，吳清表示，進一步強化股債聯動，大力發展科創債，優化發行交易制度安排，推動完善貼息擔保配套機制，加快推出科創債ETF，積極發展可交換債、可轉債等股債結合產品；支持編制更多科技創新指數、開發更多科創主題公募基金產品，引導更多中長期資金參與科技企業投資。吳清並透露，中證監今天將批覆全國首批兩隻數據中心REITs註冊。(sl)