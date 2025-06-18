18/06/2025 11:53

【陸家嘴論壇】吳清：將QFII可交易期貨期權品種總數擴至百個

《經濟通通訊社18日專訊》2025陸家嘴論壇今天開幕，中證監主席吳清在論壇上表示，中證監近期將加快落實2025年資本市場對外開放一攬子重點舉措，包括：



1. 發布合格境外投資者(QFII)優化方案，進一步優化准入管理投資運作等；



2. 將更多的產品納入外資交易範圍，盡快將QFII可交易期貨期權品種總數擴展到100個；



3. 與中國人民銀行共同研究推出人民幣外匯期貨，為實體企業更好管理匯率風險創造有利條件；



4. 會同相關方面推動液化天然氣期貨期權等產品上市，進一步增強各類外資參與中國資本市場的便利度，讓全球投資者更加順暢、更加充分地分享中國創新發展機遇。(sl)