18/06/2025 17:15

【聚焦人幣】外匯局：取消外商投資企業境內再投資登記

《經濟通通訊社18日專訊》國家外匯管理局起草了《國家外匯管理局關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。《通知》提出三方面9項具體政策。其中，在投資端共有4項政策：



一是取消境內直接投資前期費用基本信息登記。



二是取消外商投資企業境內再投資登記，將在部分省市試點的外商投資企業境內再投資免登記政策推廣至全國。



三是允許外商直接投資項下外匯利潤境內再投資。



四是便利境內非企業科研機構接收境外資金，將在部分地區試點的境內非企業科研機構接收境外資金試點政策（即「科匯通」）推廣至全國。



另外，在融資端方面有2項政策：



一是擴大跨境融資便利，將高新技術、「專精特新」和科技型中小企業外債便利化額度統一提高至不超過等值1000萬美元；將有關部門依託「創新積分制」遴選的符合條件的企業的外債便利化額度提高至不超過等值2000萬美元。



二是簡化跨境融資便利化業務登記管理，允許參與跨境融資便利化業務的企業在簽約登記環節免於提供上一年度或最近一期經審計的財務報告。(sl)