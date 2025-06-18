18/06/2025 17:15

【聚焦人幣】外匯局：港澳居民大灣區購房結匯支付便利試點擴全國

《經濟通通訊社18日專訊》國家外匯管理局起草了《國家外匯管理局關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。《通知》提出三方面9項具體政策。其中，在支付便利方面有3項政策：



一是縮減資本項目收入使用負面清單，取消資本項目外匯收入及其結匯所得人民幣資金不得用於購買非自用住宅性質房產的限制。



二是優化資本項目外匯收入支付便利化業務，允許銀行在統籌便利化服務和風險防範前提下，依據客戶合規經營情況和風險等級等自行決定便利化業務事後隨機抽查的比例和頻率。



三是便利境外個人境內購房結匯支付，將港澳居民在粵港澳大灣區購房結匯支付便利化試點政策推廣至全國，允許境外個人在滿足各地購房政策條件下，可以在取得房地產主管部門出具的購房備案證明文件之前，憑購房合同或協議先行在銀行辦理購房相關外匯資金的結匯支付，後續再向銀行補交購房備案證明文件。(sl)