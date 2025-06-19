18/06/2025 16:12

【中東戰火】外交部：791名中國公民已從伊朗轉移至安全地區

《經濟通通訊社18日專訊》以伊戰火連天，伊朗媒體今日引述當地衛生部消息人士報道稱，以色列的襲擊已致伊朗境內585死、1326傷；以色列媒體亦引述當地急救部門消息報道，伊朗對以色列的襲擊累計造成24死、超過1300傷。



中國政府己組織在伊朗、以色列的中國公民撤離，外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上公布撤離進度稱，截至目前，在外交部和駐伊朗使領館組織協調下，在相關鄰近國家積極協助支持下，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有1000餘人正在轉移撤離的途中。中國駐阿塞拜疆、土庫曼斯坦等周邊國家使領館派出工作組在邊境口岸協助中國公民通關，同時為他們後續安置和中轉回國提供幫助。與此同時，部分中國公民已從以色列安全轉移。中國對相關國家給予的大力支持和協助表示感謝，外交部及有關使領館將繼續全力協助中國公民轉移撤離。



*中方對以伊當前形勢發展深感擔憂，嚴重關切*



另外，對於美國總統特朗普在社交媒體上表示，伊朗最高領袖哈梅內伊是「容易攻擊的目標」，要求伊朗無條件投降。對此，郭嘉昆表示，中方對當前形勢的發展深感擔憂並表示嚴重關切，中方反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則，侵犯別國主權安全和領土完整的行為。中東地區局勢進一步緊張升級，不符合任何一方的利益。對以色列有特殊影響的國家，尤應秉持客觀公正立場負起應有責任，為緩和局勢，避免衝突擴大發揮積極和建設性的作用。(sl)