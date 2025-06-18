18/06/2025 15:16

【聚焦人幣】人行在港發300億六個月期央票，中標利率大降

《經濟通通訊社18日專訊》人民銀行今日在香港招標發行300億元人民幣六個月期央行票據，中標利率1.45%，較上次同期限央票（1月15日）的3.4%大降近200個基點，發行規模亦較上次（600億元）減半。這也是央票發行空窗期三個月後重啟，同期人民幣貶值壓力亦趨於緩和。



據香港金管局公告，今次央票發行申請額達933.78億元人民幣，據此計算，投標倍數為3.11倍。



2018年11月以來，人行逐步建立了在香港發行人民幣央行票據的常態機制，以相對穩定的頻率發行三個月、六個月、一年等期限品種的央行票據；2019年二季度起至2024年底，除每季度首月外，其餘各月均有發行。2025年，繼1月後，人行在2月也發行了三個月期和一年期央票，但3-5月均未有發行。(sl)