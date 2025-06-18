18/06/2025 09:05

【外圍經濟】特斯拉股價大跌，消息指奧斯汀工廠將停產一周

《經濟通通訊社18日專訊》特斯拉股價周二（17日）下跌近4%，此前有報道指，該公司將在美國德州奧斯汀工廠停產Cyber​​truck和Model Y車型一周。



據報道，此次停產將於本月30日開始，特斯拉在一次員工會議上宣布了這項消息。這次停工是為了維護生產線，這將是奧斯汀工廠在過去一年中第三次停工。



*富國銀行：特斯拉自由現金流或轉為負值*



與此同時，富國銀行警告，特斯拉正面臨基本面惡化，自由現金流(FCF)可能自2018年以來首次轉為負值。該行重申對特斯拉的「賣出」評級和120美元目標價。



富國銀行表示，特斯拉第二季業績可能弱於預期，該行預計特斯拉的全年交貨量將比去年下降21%，損害特斯拉的利潤率。此外，零排放汽車(ZEV)信用額度帶來的收入減少可能拖累獲利，將這些因素與超過110億美元的計劃資本支出，和可能的營運資金挑戰結合，富國銀行認為，特斯拉2025年的自由現金流可能轉為負值，將是「自2018年以來首個負自由現金流年度」。(rc)