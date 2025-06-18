18/06/2025 09:48

【外圍經濟】歐洲股市重拾跌勢，特朗普淡化停火可能性

《經濟通通訊社18日專訊》歐洲股市周二（17日）下跌，美國總統特朗普淡化以色列和伊朗停火的可能性，打壓投資者情緒並推高油價。



截至巴黎收市，斯托克歐洲600指數下跌0.9%，繼周一反彈後重拾跌勢。行業板塊多數下跌，但能源股上漲1.2%。



歐洲股市6月以來表現平淡，投資者對美歐關稅談判最後期限臨近感到擔憂。此外，以色列和伊朗之間的敵對行動亦影響市場情緒。



巴黎IG首席市場分析師Alexandre Baradez表示，特朗普引發的這波下跌或持續幾天甚至幾周。



不過，美國銀行一項調查顯示，歐洲基金經理對該地區股票的看法已趨樂觀，約75%的受訪者預計未來12個月股市將上漲。(rc)