18/06/2025 09:55

【比特幣】美國參議院通過穩定幣法案，幣圈取得重大勝利

《經濟通通訊社18日專訊》美國參議院周二（17日）通過總統特朗普支持的穩定幣法案，為與美元掛勾的加密貨幣設立監管規則，標誌著幣圈取得重大勝利。



投票結果為68票贊成，30票反對，被視為在高度分裂的參議院中罕見的一次兩黨合作。民主黨議員尋求禁止特朗普在任期內從其眾多加密項目中獲利，但被共和黨議員成功阻止。與特朗普有關聯的穩定幣市值已達20億美元。



眾議院也在推進自己的法案，其中包括對更廣泛加密市場進行監管的更全面措施。眾議員現在必須決定是採納參議院的版本，還是談判達成一項妥協方案。



幣圈支持者希望該法案使穩定幣成為主流支付方式。一些零售商也支持該法案，認為穩定幣比傳統銀行支付方式（如信用卡和支票）處理交易更便宜及快捷。(rc)