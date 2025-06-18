18/06/2025 10:23

【外圍經濟】日本5月出口下降，美國關稅加劇經濟衰退風險

《經濟通通訊社18日專訊》美國關稅措施令全球貿易承壓，日本出口8個月來首次下滑。



日本財務省周三（18日）公布，5月出口額按年下跌1.7%，主要受汽車、鋼鐵和礦物燃料拖累，分析師的預估中位數為下降3.7%。進口按年下跌7.7%，主要是由於原油和煤炭進口減少。



出口下滑和貿易逆差擴大加劇對於日本經濟第二季可能再次萎縮，從而陷入技術性衰退的擔憂。由於通脹持續超過薪資增速，日本國內消費疲軟。



在經過兩個月的談判後，日本首相石破茂未能在七國集團領導人峰會期間與特朗普達成貿易協議。美國對日本10%的關稅將於7月9日恢復至4月宣布的24%。(rc)