18/06/2025 08:39

中國白銀及珠峰黃金共斥550萬人幣購西藏勘探項目55%股權

《經濟通通訊社18日專訊》中國白銀(00815)和珠峰黃金(01815)聯合公布，珠峰黃金斥350萬元（人民幣．下同）收購持有西藏礦產勘探許可證的藝鼎貿易35%股權，珠峰黃金控股東中國白銀斥200萬元收購藝鼎貿易20%股權，即兩個集團共斥550萬元購藝鼎貿易55%股權。



收購完成後，藝鼎貿易作為珠峰黃金的聯營公司入帳，而藝鼎貿易作為中國白銀的非全資附屬公司，藝鼎貿易的業績將於中國白銀帳目中綜合入帳。



藝鼎貿易於本月分別向陳萬成及瞿海青收購西藏日喀75%及25%股權，而陳萬成為珠峰黃金執行董事陳和的父親，亦為中國白銀主席兼執行董事陳萬天的兄弟，收購西藏日喀全部股權代價為1000萬元。西藏日喀有一個於西藏日喀則市一處面積為50.81平方公里進行礦產資源普查的勘探許可證，有效期至明年9月30日，而藝鼎貿易於5月底淨資產約255萬元。兩個集團指，收購為現有業務帶來協同效應，亦有助於分散商業風險。(wh)