19/06/2025 16:59

《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，歐洲央行總裁拉加德發表講話

《經濟通通訊社19日專訊》美股三大指數昨日（18日）收市各有升跌。以色列與伊朗的衝突已進入第六天，伊朗宣稱拒絕投降後，市場關注美國會否直接介入中東衝突。聯儲局則一如市場預期維持利率不變。道指跌44.14點或0.10%，報42171.66點；標普500指數跌1.86點或0.03%，報5980.86點；納指升25.18點或0.13%，報19546.27點。港股方面，恆生指數收市報23237，跌472點或2%，成交2201億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，英倫銀行宣布利率決議，並公布會議記錄；同一時間，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在第九屆宏觀審慎年會主持政策專題小組討論。7:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林在丹麥央行氣候變化及對金融業影響會議上發表講話。9:00pm，歐元區財長討論國際貨幣基金組織(IMF)對歐元區的建議。20日凌晨12:00am，歐洲央行總裁拉加德在一項活動發表視頻講話。



數據方面，今晚7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於4.25%。(wa)