19/06/2025 07:51

【美國議息】聯儲局第四度維持利率不變，年內仍有兩次減息空間

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)於周三（18日）宣布，決定將聯邦基金利率目標區間維持在4.25厘至4.5厘不變，連續第四次按兵不動，符合市場普遍預期。該利率水平自去年12月以來一直未有調整。



會議同時公布的點陣圖顯示，委員會大多數官員預期2025年底前仍有兩次降息機會。不過，對2026年及2027年的降息預期則被下調至各一次，令未來三年累計降息次數降至四次，總降幅約1個百分點。點陣圖亦反映官員對未來利率走勢分歧，2027年聯邦基金利率預期中值約為3.4厘。



*7名委員反對今年減息*



本次會議19位決策官員中，有7人認為今年不應減息，較3月時的4人有所增加，但最終政策聲明仍獲全票通過。聲明重申，美國經濟整體保持「穩健」增長，失業率維持低位，通脹略有攀升，但對經濟前景的不確定性有所減弱。



經濟預測方面，委員會將2024年美國GDP增速預測下調至1.4%，通脹率預期上調至3%，核心PCE物價指數預計為3.1%，失業率預測微升至4.5%。分析人士普遍認為，聯儲局下半年政策仍將高度依賴數據表現，市場預期最快9月或10月開始降息，年內有望實現兩次減息。



*聲明未直接提中東局勢影響*



近期中東局勢緊張推高能源價格，或為減息帶來新變數，但聯儲局聲明未有直接提及相關影響。同時，總統特朗普再度批評聯儲局主席鮑威爾未推動更積極的寬鬆政策，認為利率應大幅下調以紓緩高昂的政府債務利息負擔。(kk)